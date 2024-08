Ukraina: Valko-Venäjä keskittänyt joukkoja Ukrainan vastaiselle rajalle

Ministeriön mukaan Ukrainan tiedustelupalvelu on havainnut Valko-Venäjän keskittävän merkittävää määrää joukkoja Homelin alueelle Ukrainan pohjoisrajan tuntumaan harjoitusten varjolla. Ministeriö varoittaa lausunnossaan Valko-Venäjää taipumasta Venäjän painostuksen alla ja ryhtymästä epäystävällisiin toimiin Ukrainaa vastaan. – Varoitamme Valko-Venäjän viranomaisia tekemästä traagisia virheitä maansa kannalta Moskovan painostuksen alla, lausunnossa sanotaan. Ukraina pyytää Valko-Venäjää vetämään joukkonsa kauemmaksi Ukrainan rajalta. Ministeriön lausunnon mukaan sotaharjoitusten järjestäminen alueella muodostaa maailmanlaajuisen uhan Tshernobylin ydinvoimalan läheisen sijainnin takia.

Paikalla Wagnerin taistelijoita?

Ukrainan mukaan alueella on havaittu venäläisen palkkasotilasyhtiö Wagnerin taistelijoita.

Wagner-sotilaita on ollut maassa Valko-Venäjän isännöimänä palkkasotilasyhtiön johtajan Jevgeni Prigozhinin kapinan epäonnistuttua viime vuonna.



Valko-Venäjä on ollut Venäjän tukija sen hyökkäyssodassa Ukrainaa vastaan. Venäjän aloittaessa täysimittaisen hyökkäyssotansa venäläisiä maajoukkoja tunkeutui Ukrainaan Valko-Venäjältä.



Valko-Venäjää hallitsee itsevaltainen johtaja Aljaksandr Lukashenka. Maa on poliittisesti ja taloudellisesti riippuvainen Venäjästä.