Putin ja Lukashenka tapaavat Valko-Venäjällä – keskustelujen keskiössä turvallisuuskysymykset

Venäjän käymä hyökkäyssota Ukrainassa on jatkunut pian kymmenen kuukautta. Lukashenka on toistuvasti sanonut, ettei aio lähettää joukkoja Ukrainaan. Valko-Venäjä on kuitenkin sallinut venäläisjoukkojen käyttää alueitaan hyökkäyksiin Ukrainaan ja ilmoittanut muodostavansa yhteiset alueelliset puolustusjoukot Venäjän kanssa itsepuolustukseksi.

Interfax: Venäjä järjestää uusia sotaharjoituksia Valko-Venäjällä

Yhdysvaltalainen Institute for the Study of War (ISW) -ajatushautomo on arvioinut, että Venäjä saattaa yrittää uutta hyökkäystä Ukrainassa tulevan vuoden alussa, kun pakkaskausi tekee maasta kantavampaa kalustolle. ISW:n mukaan hyökkäys ei todennäköisesti muuttaisi sodan kulkua, koska Venäjällä ei ole heikoilla joukoillaan kykyä vallata merkittäviä alueita lähikuukausina.