Paavi esitteli Butshasta tuodun lipun: "Näiden uhrien viaton veri huutaa taivaisiin ja anoo armoa"

Viimeaikaiset uutiset Ukrainan sodasta ovat helpotuksen ja toivon sijasta todistaneet uusista julmuuksista, kuten Butshan joukkosurmasta. Mitä kammottavimpia julmuuksia on tehty puolustuskyvyttömiä siviilejä, naisia ja lapsia kohtaan. Näiden uhrien viaton veri huutaa taivaisiin ja anoo armoa, paavi sanoi Vatikaanissa.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin mukaan Venäjä on syyllistynyt sotarikoksiin ja kansanmurhaan. Venäjä on kiistänyt surmanneensa siviilejä ja on väittänyt kuvia Butshasta yhtäältä lavastetuiksi ja toisaalta syyttänyt ukrainalaisia veriteoista, jotka olisi tehty vasta venäläisten vetäytymisen jälkeen.