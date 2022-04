Butshassa löytynyt jo yli 400 surmattua siviiliä – pormestari MTV Uutisille: "Suurin osa heistä murhattiin kiduttamisen jälkeen"

Pari viikkoa sitten paljastunut joukkomurha Butshan kaupungissa Kiovan lähellä on ollut toistaiseksi yksi järkyttävimmistä tapauksista Venäjän aloittamassa hyökkäyssodassa. Alueelta vetäytyneiden venäläisjoukkojen jäljiltä on löytynyt satoja surmattuja siviilejä joukkohaudoista ja kaduilta. Venäjä on leimannut kuvat surmatuista ihmisistä tekaistuiksi.