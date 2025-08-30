Ukraina iskenyt jälleen Venäjän herkkään kohtaan

Ukrainan armeija kertoo iskeneensä yön aikana Venäjälle Krasnodarin ja Syzranin öljynjalostamoihin.

Armeijan mukaan Krasnodarin öljynjalostamossa on tapahtunut räjähdyksiä ja tulipalo. Ukrainan armeijan mukaan kyseinen jalostamo tuottaa vuosittain 3 miljoonaa tonnia kevyitä öljytuotteita Krasnodarin alueella.

Iskuista uutisoi uutistoimisto Reuters.

Myös Samaran alueen Syzranin öljynjalostamolla on tulipalo. Ukrainan armeijan mukaan jalostamon käsittelykapasiteetti on ollut 8,5 miljoonaa tonnia vuodessa.

