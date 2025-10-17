Iäkäs mies sai tuomion heitteillepanosta, kun hänen valvonnassaan ollut lapsi oli hukkua järveen. Sivullinen pelasti uimataidottoman kolmivuotiaan.

Iäkäs mies oli ulkoilemassa Tampereen Suolijärven uimarannalla kolmen alle kouluikäisen lapsen kanssa.

Tapaturma sattui viime vuoden lokakuussa. Mies oli jäänyt polunvarteen, kun lapset leikkivät rannassa kalliolla.

Tilanteessa kolmevuotias uimataidoton poika oli pudonnut loivahkolta rantakalliolta äkkisyvään veteen. Päällään tällä oli paksut haalarit.

Syyttäjän mukaan muiden lasten ilmoittaessa asiasta miehelle oli tämä sanallisesti kehottanut lasta nousemaan vedestä.

Paikalle osunut sivullinen oli kuitenkin syöksynyt veteen, napannut lasta niskasta kiinni ja vetänyt veden alla käyneen pojan pois vedestä.

Ei ottanut tarjottua apua vastaan

Mies oli tullut märissä vaatteissa olleen lapsen luo ja lähtenyt tämän kanssa kohti kotiaan, vaikka lapsen pelastanut oli ehdottanut heitä menemään rannalla olevaan rakennukseen.

Paikalle oli kutsuttu myös ambulanssi, mutta mies oli kieltäytynyt tarjotusta avusta. Hän ei antanut lasta tutkittavaksi ambulanssiin, vaan mies lähti lasten kanssa kohti kotiaan.

Ambulanssi oli seurannut seuruetta näiden kotiin asti, jossa mies oli vielä ärähtänyt tarjotulle avulle ja yrittänyt työntää pelastajia pois.

Lapsi tutkittiin sittemmin lääkärissä, ja tällä todettiin lievä hypotermia. Ei ollut viitteitä siitä, että lapsi olisi kauaa ollut veden alla.

Oikeus: Ilman auttajaa lapsi olisi voinut hukkua

Oikeus piti miehen toimintaa rannalla lapsen terveyttä vaarantavana.

– [Mies] ei ole ollut riittävän lähellä veden ääressä ollutta lasta, vaan on jättänyt tämän avuttomaan tilaan ja aiheuttanut vaaraa lapsen hengelle ja terveydelle. Ulkopuolisen henkilön väliintulo on estänyt vakavammat seuraamukset, tuomiossa todetaan.

Oikeus katsoi tuomiossa, että ilman ohikulkijan puuttumista tilanteeseen olisi lapsen kohtalona ollut hyvin todennäköinen järveen hukkuminen.

Vuonna 1947 syntynyt mies tuomittiin heitteillepanosta 40 päiväsakon rangaistukseen, mikä hänen tuloillaan tarkoitti 960 euron seuraamusta.

Miestä syytettiin lisäksi pelastustoimen laiminlyönnistä liittyen ambulanssin ja pelastushenkilöiden avun torjumiseen. Syyte kuitenkin hylättiin, koska miehen ei osoitettu tienneen lapsen kanssa kotiin lähtiessään, että lapsella olisi ollut hengenvaara tai vakava terveydenvaara.

Tuomio on lainvoimainen.

