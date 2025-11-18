Yksi aikuinen ja 22 lasta putosivat viiden metrin matkan maahan ajoväylälle ja sen ympäristöön. Useat uhrit saivat onnettomuudessa luunmurtumia.

Tapiolassa Itätuulenkujan ajoväylän ylittänyt metallirakenteinen ja vaneripohjainen väliaikainen siltarakennelma romahti torstaina 11. toukokuuta 2023 aamuyhdeksän jälkeen.

Projektipäällikkö ei ollut syyttäjän mukaan tehnyt tai teettänyt telinesillalle lainkaan rakenne- tai lujuuslaskelmia, vaikka sillalle ei ollut tyyppiratkaisua telineohjeissa ja sillassa käytettiin yhdistellen kahden eri valmistajan osia.