Telinesilta oli ollut jalankulkijoiden käytössä noin puolitoista vuotta, kunnes se romahti tuhoisasti.
Syyttäjä vaatii kahdelle miehelle ehdollista vankeutta tapauksesta, jossa kävelysilta romahti Espoossa toukokuussa 2023.
Syytetyt työskentelivät projektipäällikkönä ja työnjohtajana yrityksessä, jolta Espoon kaupunki oli vuokrannut väliaikaisen telinesillan Espoon Tapiolaan.
Miehiä syytetään vaaran aiheuttamisesta ja törkeästä vammantuottamuksesta. Syytteet luettiin tiistaina Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa.
Tapiolassa Itätuulenkujan ajoväylän ylittänyt metallirakenteinen ja vaneripohjainen väliaikainen siltarakennelma romahti torstaina 11. toukokuuta 2023 aamuyhdeksän jälkeen.
Sillan rakenne petti, kun 40 hengen ryhmä Helsingin Kalasataman koulusta oli ylittänyt telinesiltaa.
Yksi aikuinen ja 22 lasta putosivat viiden metrin matkan maahan ajoväylälle ja sen ympäristöön. Useat uhrit saivat onnettomuudessa luunmurtumia.
Lue myös: Tämä kaikki oli pielessä Espoossa romahtaneessa sillassa
Sillasta puuttui kiinnityksiä
Telinesilta oli ollut jalankulkijoiden käytössä noin puolitoista vuotta. Sillan oli ehtinyt ennen onnettomuutta ylittää suuri joukko ihmisiä, jotka olivat syyttäjän mukaan altistuneet putoamisvaaralle.