Uhrilahjaksi tarkoitettujen eläinten markkinat ovat vaikeuksissa Pakistanissa koronarajoitteiden vuoksi – viranomaiset kehottavat tekemään kiistanalaisen uhrauksen virtuaalisesti

Viranomaiset ovat määränneet, että markkinapaikat suurimmassa kaupungissa Karachissa saavat olla auki vain puoli päivää. Se on johtanut ostajien määrän vähenemiseen.

– Olemme huolissamme. Asiakkaat eivät tule päivisin, koska on niin kuuma. Hallitus on kieltänyt asiakkaiden tulon öisin, kertoo kauppias Allah Ditta, joka on kulkenut 700 kilometrin matkan Muzzafargarhin kaupungista myydäkseen karjaansa.