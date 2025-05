Trump: Intian ja Pakistanin välille tulitauko USA:n johdolla

Intian ja Pakistanin konfliktiin on saatu tulitauko, Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoo.

Trump viestittää Truth Social -palvelussa, että Yhdysvaltojen johtamissa, yön yli kestävissä neuvotteluissa on Intian ja Pakistanin välille saatu tulitauko.

– Onnea molemmille maille Terveen järjen ja Loistavan älykkyyden käyttämisestä, Trump jatkoi viestiään.

Myös Pakistanin ulkoministeri Ishaq Dar vahvistaa tulitauon alkaneen. Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio kertoo neuvottelujen Intian ja Pakistanin välille kestäneen 48 tuntia. Neuvotteluissa oli mukana myös Yhdysvaltain varapresidentti J. D. Vance.

Yöllä viimeisin tappava isku

Vielä viime yönä Suomen aikaa ainakin 11 ihmistä kuoli Intian iskuissa Pakistaniin, kertovat pakistanilaisviranomaiset. Kuolleiden joukossa on yksi lapsi. Lisäksi yli 50 ihmistä haavoittui iskuissa.

Pakistanin mukaan Intia teki iskuja ainakin viiteen kohteeseen. Joukossa oli Pakistanin asevoimien mukaan maan lentotukikohtia. Pakistan vastasi aamulla omilla iskuillaan.

Muutamaa tuntia myöhemmin pakistanilaiset turvallisuuslähteet kertoivat uutistoimisto AFP:n mukaan, että Pakistan oli aloittanut iskut Intiaan. AFP:n toimittajat kertoivat kuulleensa räjähdyksiä Srinagarin kaupungissa, joka sijaitsee Intian hallitsemassa osassa Kashmiria.

Intian asevoimat kertoi niin ikään, että Pakistan oli tehnyt lauantaina iskuja maiden raja-alueen tuntumassa.

Intia ja Pakistan ovat viime päivinä tehneet ilmaiskuja toisiaan vastaan, kun kahden ydinasevaltion välinen konflikti on kiihtynyt. Perjantaina Pakistan teki lennokkihyökkäyksiä ja suuntasi raskasta tykistötulta Intian puolelle.

Maat tekivät lennokki-iskuja toisiaan vastaan niin ikään torstaina. Intia esimerkiksi kertoi tuhonneensa lennokeilla Pakistanin ilmatorjuntajärjestelmiä. Viime päivien iskuissa on kuollut kymmeniä ihmisiä.

Yhteenottojen taustalla on huhtikuussa kiistellyllä Kashmirin alueella tapahtunut terrori-isku, jossa surmattiin 26 ihmistä, valtaosa heistä intialaisturisteja. Isku kiristi Intian ja Pakistanin suhteet äärimmilleen. Intia on sanonut Pakistanin tukevan iskun tehneiden terroristien toimintaa, mutta Pakistan on kiistänyt syytökset.

Intia ja Pakistan ovat käyneet aikaisemmin jo kaksi sotaa Kashmirin hallinnasta.

Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio tarjosi Yhdysvaltain apua "rakentavien keskustelujen" aloittamiseksi Intian ja Pakistanin välillä. Yhdysvaltain ulkoministeriö kertoi Rubion puhuneen perjantaina Pakistanin asevoimien komentajan Asim Munirin kanssa ja kehottaneen osapuolia löytämään keinoja tilanteen liennyttämiseksi.

Myös G7-maiden ryhmä kehotti varhain lauantaina Suomen aikaa Intiaa ja Pakistania liennyttämään välittömästi konfliktiaan.