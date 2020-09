Vaimo kuoli koronaan, mutta herra Singh pitää koko virusta salaliittona: "Tämä kaikki on hölynpölyä" – villit teoriat elinkaupasta syventävät Intian koronapainajaista

Intia on noussut koronavirustartuntojen määrässä jo toiseksi heti Yhdysvaltojen jälkeen. 1,3 miljardin asukkaan maassa on todettu lähes 4,4 miljoonaa koronatartuntaa.

Maassa on raportoitu myös viime päivinä maailman korkeimpia päiväkohtaisia tartuntalukuja, esimerkiksi pelkästään maanantain aikana Intiassa todettiin yli 90 000 uutta tartuntaa. Tartuntamäärät ovat kuitenkin todellisuudessa huomattavasti suurempia, sillä testausten määrä maassa on suhteellisen pieni.

Pohjois-Intiassa Punjabin osavaltiossa ei kuitenkaan uskota koronavirukseen. Alueella liikkuu BBC:n mukaan laajasti huhuja siitä, että koronavirus on huijausta, ja että ihmisistä ja heidän elimistään kerätään tietoja koronatestin varjolla.

Huhut ovat lujassa ja niihin uskotaan toden teolla. Alueella asuva Sonia Kaur kertoo BBC:lle, että he ovat tietoisia ihmisten elimien salakuljetuksesta.

– Ei vain kyläläiset, vaan koko maailma pelkää tätä. Sosiaalinen media on täynnä uutisia tästä.

Pelko, ahdistus ja helppo pääsy sosiaaliseen mediaan ovat nopeuttaneet näiden perusteettomien huhujen leviämistä. Tämä on johtanut jopa mielenosoituksiin ja hyökkäyksiin terveydenhuollon työntekijöitä kohtaan.

Muun muassa Kaurin kotikylässä ei päästetty testaajia keräämään näytteitä asukkaista, vaan väkijoukko kivitti heitä ja käski heidän lähteä pois. Lopulta he lähtivät eikä näytteitä saatu kerättyä.

"Ihmisiä viedään vasten tahtoa kodeistaan ja sen jälkeen tapetaan"

– Tämä kaikki on hölynpölyä. Ei ole olemassa mitään sellaista kuin korona. Jos sellainen olisi, niin vaimoni 80-vuotias äiti ei varmasti olisi enää elossa, hän toteaa.

Hän on todella pahoillaan siitä, että hän vei vaimonsa sairaalaan hoidattamaan diabetestaan, koska miehen mukaan vaimoa ei koskaan hoidettu diabeteksesta vaan sairaalassa hoettiin ja itkettiin vain koronaa.

– Olemme kuulleet, että lääkärit ja hallitukset saavat sitä suuremman palkkion, mitä enemmän covid-19-uhreja he osoittavat, Singh sanoo ja jatkaa:

– Ihmiset ovat normaaleja, kun heidät viedään pois, mutta he ovat palanneet kuolleina ja elimet poistettuna.

Erityisesti ihmetystä on herättänyt se, että aiemmin väitettyyn tautiin kuolivat vain vanhukset, mutta nyttemmin siihen kuolevat myös nuoret. Lisäksi ruumiiden kanssa ei olla oltu kovin tarkkoina ja perheille ei olekaan lähetetty heidän omaistensa vaan täysin toisien ihmisten ruumiita.

Hallitus kampanjoi vääriä tietoja vastaan

Intiassa hallitus on käynnistänyt kampanjan ja levittää videota, jolla yritetään tukahduttaa pelkoja ja hälventää vääriä tietoja. He vakuuttavat, että virus on totta ja ihmisten elimiä ei kerätä missään tapauksessa ilman suostumusta.