Ufotutkija Heikki Kulju Perun mysteeriolioista: "Saattaa olla ihan oikea humanoidi – väärennys tulisi nopeasti ilmi"

Kolmisormisia pikkuolioita

Ihmisen kaltaisilla olioilla on kolme sormea ja ne ovat noin 40 senttimetrin pituisia. Ruumiiden sanotaan olevan 700 ja 1800 vuotta vanhoja.

Kuljun mukaan kyseessä on tiettävästi ensimmäinen kerta, kun tutkijoita pyydetään mukaan tutkimaan alieneiksi väitettyjä olioita.

– Vastaavia löytöjä on ollut aikaisemminkin, mutta niistä on tullut vain vähän tietoa ja se on ollut epämääräistä.