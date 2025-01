UFC-tähdeltä pöyristyttävää puhetta Adolf Hitleristä – sai täystyrmäyksen

UFC:n puheenjohtaja Dana White on tuominnut vapaaottelija Bryce Mitchellin kuohuttaneet kommentit Adolf Hitleristä.

Mitchell sanoi, että Saksan entinen diktaattori oli hänen oman tutkimuksensa perusteella "hyvä mies". Lisäksi hän väitti, että "holokausti ei ole totta".

– Ennen kuin Hitler alkoi käyttää amfetamiinia, hän oli kaveri, jonka kanssa kävisin kalassa. Hän taisteli maansa puolesta. Hän halusi puhdistaa sen potkimalla ulos ahneet juutalaiset, jotka tuhosivat hänen maansa ja muuttivat heidät kaikki homoiksi, Mitchell latasi Guardianin mukaan.

30-vuotias amerikkalainen, joka on 13. sijoitettuna höyhensarjassa, esitti podcastinsa ensimmäisessä jaksossa lukuisia erilaisia antisemitistisiä, homofobisia ja transfobisia kommentteja.

– Olen kuullut vuosien varrella paljon typerää ja tietämätöntä paskaa, mutta tämä oli pahimmasta päästä, White sanoi UFC:n julkaisemassa tiedotteessa.

Natsipuolueen johtajana Hitler johti Saksan toiseen maailmansotaan. Hänen määräämässä holokaustissa murhattiin kuusi miljoonaa juutalaista.

– Otimme heti yhteyttä Bryceen, kun luimme, mitä hän sanoi. Kerroimme hänelle, mitä mieltä olimme asiasta, sanoi White.

– Se, mitä hän sanoi, oli enemmän kuin vastenmielistä. Hän tarvitsee todellista koulutusta Hitleristä ja toiseen maailmansotaan liittyvistä tosiasioista.

Whiten tuomitsevista puheista huolimatta Mitchell selvinnee kohusta ilman minkäänlaisia jatkotoimenpiteitä. Sananvapauteen vedoten White sanoi, ettei UFC ryhdy kurinpitotoimiin Mitchelliä vastaan.

– Tämä on internetin ja sosiaalisen median ongelma. Ne tarjoavat alustan monille tyhmille ja tietämättömille ihmisille, White lisäsi.

– Hitler on yksi vastenmielisimmistä ja pahimmista ihmisistä, joka on koskaan maan päällä kulkenut. Jokainen, joka edes yrittää ottaa vastakkaisen kannan, on ääliö.

"Toivomme, että UFC ryhtyy välittömästi toimiin"

Kanadalais-amerikkalainen kamppailulajien urheilutoimittaja Ariel Helwani, joka on juutalainen, pöyristyi Mitchellin kommenteista.

– Joka ikinen päivä MMA löytää tavan saavuttaa uuden pohjan. Uuden tavan nolata itsensä ja heidät, jotka ovat lajin kannattajia, Helwani kirjoitti X:ssä.

– Mitään ei tehdä, enkä edes välitä siitä, tehdäänkö mitään. Sanokaa mitä haluatte. Minua vain hämmentää edelleen se, miten uskomattoman tyhmiä – puhumattakaan kiihkoilusta – jotkut urheilun parissa työskentelevät tai urheiluun liittyvät ihmiset voivat olla.

Ääriajattelua, antisemitismiä ja kaikenlaista kiihkoilua vastaan toimivan järjestön Anti-Defamation Leaguen (ADL) toimitusjohtaja Jonathan Greenblatt jakoi myös ajatuksensa Mitchellin kuohuttaneista kommenteista.

– Vain muutaman minuutin aikana Mitchell onnistuu ilmaisemaan antisemitistisiä, homofobisia ja transfobisia tunteita, Greeblatt kommentoi BBC:lle.

– Toivomme, että UFC ryhtyy välittömästi toimiin tehdäkseen selväksi, että nämä ajatukset ovat vastenmielisiä eikä niillä ole sijaa urheilussa.

Mitchell otteli viimeksi joulukuussa, jolloin hän päihitti Kron Gracien. Mitchell on otellut UFC:ssä vuodesta 2018 lähtien tilastolla 17-3-0.