Uefa lanseeraa uuden kilpailun – Suomessa riemuitaan: "Kotimainen liiga saa lisää kiinnostavuutta"

– On hienoa, että kotimainen liiga saa lisää kiinnostavuutta. Nostaa sarjan kilpailullisuutta, kun useammalla joukkueella on mahdollisuus taistella paikasta myös eurokentille, Louhento kommentoi Palloliiton tiedotteessa.

Mestaruus katkolla lauantaina

HJK:lla on 19 ottelun jälkeen 52 pistettä, kun KuPSilla on 20 ottelusta 44 pistettä. Hopeastakin käydään vielä kisaa, sillä kauden yllättäjä HPS on kolmen pisteen päässä kuopiolaisista. HPS kohtaa lauantaina kotikentällään Mestaruussarjan neljännen joukkueen Åland Unitedin.