Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja haluaa VTV:n Tytti Yli-Viikarin astuvan pikaisesti julkisuuteen: "Hän voisi avata matkapisteiden käyttöä"

Iltalehden mukaan viraston tarkastusraportteja on jopa sensuroitu. MTV Uutiset Liven haastatteleman eduskunnan tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan Outi Alanko-Kahiluodon (vihr.) mielestä sensuuriepäilyt on otettava vakavasti.

– Jos näin on, se on tietenkin erittäin vakavaa eikä näin missään tapauksessa saa olla, koska VTV on riippumaton virasto ja myös sen tarkastustoiminnan tulee olla riippumatonta. Minkäänlaista ennakko- tai jälkisensuuria ei voi olla.