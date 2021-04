Yli-Viikarin selitys lentopisteistä ihmetyttää – monella on kaksi eri korttia: "Eivät voi mitenkään sekoittua"

Valtiontalouden tarkastusviraston VTV:n pääjohtaja Yli-Viikari ei ole halunnut kommentoida Finnair Plus -pisteitään millään tavalla. Niistä on käynnissä keskusrikospoliisin esitutkinta.

Yli-Viikari on kiistänyt syyllistyneensä virkarikoksiin.

– Silloin on kyse siitä, että käsitellään henkilökohtaisia tietoja, Yli-Viikari sanoi ja huomautti, että työnantajalle eivät kuulu myöskään kenenkään henkilökohtaiset terveystiedot tai luottokorttitiedot.

Yli-Viikari vetosi siihen, että kyse on periaatteesta, jonka rikkominen voisi avata portit seuraaville vaatimuksille henkilökohtaisista tiedoista.

Yli-Viikarin mukaan kyse ei ole palkanlisästä, koska lentopisteet ovat Finnairin sääntöjen mukaisia, eikä työnantaja pysty valvomaan pisteitä. Hänen mukaansa tilanne on ”hyvin epäselvä”, sillä lentoyhtiöiden järjestelmä ei pelaa yhteen valtion vaatimusten kanssa. Siksi järjestelmää tulisi muuttaa, mutta säännöt ovat lentoyhtiöiden, Yli-Viikari totesi.

Monella on kaksi eri korttia

Selitykset herättävät huomiota Twitterissä, ja moni on kertonut käyttävänsä kahta eri korttia. Esimerkiksi Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestari Pia Pakarinen (kok) on hämmentynyt. Hänellä itsellään on kaupungin kortti ja oma kortti erikseen.