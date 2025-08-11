Cristiano Ronaldo: Uusi siirto parisuhteessa

Cristiano Ronaldo ja Georgina Rodríguez ovat menneet kihloihin.

Jalkapallotähti Cristiano Ronaldon tyttöystävä Georgina Rodríguez on julkaissut sosiaalisessa mediassa kuvan, jossa hänen ja kumppaninsa kädet ovat päällekkäin. Otoksessa Rodríguezilla kimaltelee iso sormus nimettömässään.

Julkaisun kuvateksti vahvistaa humpan juonen.

– Kyllä, tahdon. Tässä ja kaikissa elämissäni, Rodríguez kirjoitti.

Ronaldo ei ole toistaiseksi tehnyt asiasta julkaisua.

Espanjalainen malli ja somevaikuttaja Rodríguez on seurustellut portugalilaisen jalkapalloilijan Cristiano Ronaldon kanssa vuodesta 2016. Ronaldo, yksi aikansa parhaista pelaajista, hyökkää nykyisin Saudi-Arabiassa Al-Nassrissa.