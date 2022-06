Työtä olisi tarjolla ennätysmäärä, mutta työttömiä on yhä paljon – työministeri Haatainen vaatii yrityksiltä ratkaisuja

Useilla aloilla kärsitään työvoimapulasta. Samalla työttömiä työnhakijoita on yhä yli 200 000, kertoo työ- ja elinkeinoministeriö (TEM).

– Kohtaanto-ongelma on todellinen. Meillä on työttömiä työntekijöitä samalla, kun avoimia työpaikkoja on ennätysmäärä, sanoo työministeri Tuula Haatainen (sd.)

Avoimia työpaikkoja oli toukokuussa noin 110 000.

TEMin selvityksen mukaan joka toisella rekrytointeja tehneellä työnantajalla on ollut vaikeuksia löytää työntekijöitä. Vaikeinta työvoiman löytäminen on majoitus- ja ravitsemusalalla.

– Esimerkiksi hotelli- ja ravintola-alalla on hyvin paljon määräaikaisia tai osa-aikaisia työsuhteita, ja erityisesti Lapissa on matkailun vuoksi paljon kausitöitä. Paljon on sellaista työtä tarjolla, johon on vaikea rekrytoida, jos ei pysty palkalla elämään, Haatainen sanoo.

Haatainen esitteli tiedotustilaisuudessa TEMin Työvoimatiekartta-hanketta, jonka tavoitteena on selvittää tarkemmin, millä aloilla ja millaisissa tehtävissä työvoimapulaa tai kohtaanto-ongelmia on.

Haatainen peräänkuuluuttaa yrityksiltä toimia kohtaanto-ongelman ratkaisemiseksi.

– Tämä vaatii myös yrityksiltä sen miettimistä, että miten työtä voitaisiin organisoida niin, että työsuhteista saataisiin kokoaikaisempia, jotta työllä pystyy elämään. Voitaisiinko asumista ja majoittumista järjestellä varsinkin kausiluonteisissa töissä? On monta asiaa, jotka eivät tällä hetkellä täsmää ihmisen näkökulmasta, Haatainen sanoo.

Kohtaanto-ongelman taustalla on osittain myös se, että työn vastaanottaminen ei aina ole riittävän kannattavaa. Haataisen mielestä ratkaisu kannustinloukkuihin ei ole työttömyysturvaan puuttuminen, jota muun muassa palvelualojen työnantajapuoli on esittänyt.

– Kyllä varmasti matala-palkka-aloilla on kannustinongelmaa. Ongelmana on se, että jos sosiaaliturvaa leikataan kauheasti, niin eipä sillä sitten elä. Tällaista mallia ei ole hallitus halunnut valita. Haluamme miettiä, miten ihmiset voisivat työllistyä, ja elää palkallaan.

Työllisyyden kasvu osa-aikatyöstä

Työllisyys on koronan jälkeen noussut nopeasti, ja hallitus on saavuttanut tavoitteensa 74 prosentin työllisyysasteesta.

Työllisyyden kasvu on kuitenkin pitkälti peräisin osa-aikatyön lisääntymisestä.

Syynä on muun muassa se, että osa-aikatöiden tarjonta on lisääntynyt.

Samalla kun työllisyys on kasvanut, on työttömien työnhakijoiden määrä pysynyt lähes samalla tasolla kuin ennen koronapandemian alkua. Syynä on se, että työllisyyden kasvu on tullut paljolti työvoiman ulkopuolelta, kertoo TEMin erityisasiantuntija Liisa Larja.

TEMin selvityksen mukaan työvoimapulan vuoksi viimeisen vuoden aikana on jäänyt syntymättä arviolta 130 tuhatta työsuhdetta, joista suurin osa sote-alalla.