Työsuhteiden lyhyt kesto voi herättää epäilyksiä työnantajissa – näin monta vuotta sinun tulisi tehdä töitä ennen vaihtoa

Rekrytoijan näkökulmasta ihanteellinen aiempien työsuhteiden kesto on vähintään kolmesta viiteen vuotta, sanoo rekrytointiyritys MPS Career Oy:n toimitusjohtaja Elina Koskela.

– Voidaan ajatella, että silloin henkilö on pystynyt vastaamaan työnantajan odotuksiin, hänen työsuoritteeseensa on oltu eri sidosryhmissä tyytyväisiä ja hän itse on ollut motivoitunut sitoutumaan.