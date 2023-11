Kymmenet hyvinvointialueen työntekijät urkkivat yhden potilaan tietoja

Noin 50 Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen työntekijää on käynyt tarkastelemassa yksittäisen potilaan potilastietoja ilman perustetta, kertoo hyvinvointialue. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen mukaan potilaan tietoja on tarkasteltu asiattomasti viime kevään ja kesän aikana. Asia tuli ilmi potilaan aloitteesta. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen johtajaylilääkäri Terhi Nevala pyytää tiedotteessa tapahtunutta anteeksi. Nevala ei STT:lle tarkenna sitä, millaisia potilastietoja työntekijät ovat tarkastelleet eikä hän kommentoi tarkempia tietoja potilaasta, jonka tietoja työntekijät ovat tarkastelleet.

Tutkintapyyntö tekeillä

Hyvinvointialue kertoo tiedotteessaan keskiviikkona, että asiaton käsittely on johtanut työnjohdollisiin seuraamuksiin ja siitä ollaan tekemässä tutkintapyyntö poliisille. – Yleisellä tasolla työnjohdolliset toimet pitävät sisällään puheeksi ottamisen, suullisen huomautuksen, varoituksen tai palvelussuhteen päättämisen, kertoo Nevala. Hän ei kommentoi, onko työsuhteita päätetty tapauksen vuoksi. – Kaikki meidän tietosuojaan liittyvät käytännöt pitää käydä läpi ja vahvistaa entisestään henkilöstön koulutusta, Nevala sanoo.

Useita tietosuojaloukkauksia tullut ilmi

Myös muut terveysalan toimijat ovat tiedottaneet epäasiallisesta tietojenkäsittelystä.



Lokakuussa Kanta-Hämeen hyvinvointialue tiedotti, että sen työntekijä oli kesällä tarkastellut yli 580 kotihoidon asiakkaan potilastietoja ilman perustetta.



Pääkaupunkiseudun erikoissairaanhoidon tuottaja Hus on selvittänyt kolmea eri urkintaepäilyä tänä vuonna, ja niissä ainakin 1 100 potilaan eritasoisia tietoja on Husin mukaan katsottu. Myös Husin tapaukset tulivat ilmi potilaiden ja henkilöstön tekemistä lokitietopyynnöistä.



Kymmenien tuhansien inkontinenssituotteita saavien hyvinvointialueiden asiakkaiden henkilötietoja taas on vaarantunut Westlog-kuljetusyhtiöön elokuussa tehdyssä kiristyshaittaohjelmahyökkäyksessä.