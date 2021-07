Työntekijä urkkinut 140 asiakkaan tietoja sosiaalihuollon rekisteristä Helsingissä

Kyseinen henkilö oli perhe- ja sosiaalipalveluiden nuorten palveluiden ja aikuissosiaalityön työntekijä. Työntekijä on ilman työtehtävään liittyvää syytä katsonut henkilöiden tietoja sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmästä.

Koskee 140 asiakasta, urkittu esimerkiksi toimeentulopäätöksiä

– Hyvin valitettava ja vakava asia, kommentoi vs. nuorten palveluiden ja aikuissosiaalityön johtaja Henna Niiranen MTV Uutisille.

Tapauksesta on tehty ilmoitus tietosuojavaltuutetun toimistoon ja tutkintapyyntö poliisiin.

Lisäksi kaikille asianosaisille on lähetetty ilmoitus tietoturvaloukkauksesta. Ilmoituksessa kuvaillaan tapahtuma ja jokaisen henkilön osalta on listattu ne tiedot, joita henkilö on hänestä katsellut. Nämä voivat koskea muun muassa yhteystietoja, työntekijän tekemiä muistiinpanoja asianomaisen tilanteesta, toimeentulotukipäätöksiä ja perhetietoja.