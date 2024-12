Hammashoitaja ja lähihoitaja urkkivat yli tuhannen ihmisen tietoja HUSissa.

HUSissa on paljastunut kaksi laajaa tieturvaloukkausta, kun kaksi sen työntekijää oli katsellut salaa yli tuhannen henkilön tietoja.

Urkinnat tapahtuivat tämän ja viime vuoden aikana, HUS kertoo tiedotteessa.

Työntekijöiden urkinnat kohdistuivat niin HUSissa hoidossa olleisiin henkilöihin sekä sellaisiin, joiden hoitosuhde HUSiin oli jo päättynyt.

Hammashoitajana ja osastonsihteerinä työskennellyt henkilö katseli ainakin 430 henkilön tietoja ilman perusteltua syytä. Suurin osa katseluista kohdistui henkilöiden perustietoihin eli nimeen, henkilötunnukseen ja yhteystietoihin.

Noin 50 henkilön kohdalla työntekijä katseli myös potilastietoja ilman perustetta.

Toisessa tapauksessa lähihoitajana työskennellyt henkilö katseli perusteetta yli tuhannen henkilön perustietoja eli nimeä, henkilötunnusta ja yhteystietoja.

Urkinnan kohteena on ollut myös julkisuuden henkilöitä, tiedotteessa kerrotaan.

Henkilöiden luvaton toiminta on pääosin selvitetty, mutta on mahdollista, että tietoturvaloukkauksen kohteeksi joutuneiden määrä vielä hieman kasvaa. HUS on ilmoittanut asiasta poliisille.

Kumpikaan työntekijöistä ei enää työskentele HUSissa.