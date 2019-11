SAK:n Eloranta: Työnantaja haluaa romuttaa sopimusyhteiskunnan

Palkansaajakeskusjärjestö SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta arvostelee kovin sanoin työnantajien toimintaa. Julkisuuteen on kerrottu, että työnantajapuoli on tuonut liittoneuvotteluihin kovia heikennyslistoja, joilla on ollut esimerkiksi lakko-oikeuden rajaaminen ja ay-jäsenmaksun työnantajaperinnän lopettaminen.