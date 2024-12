Palkansaajakeskusjärjestö Akava kummeksuu työministeri Arto Satosen (kok.) avausta Tanskan työmarkkinamallin tuomisesta Suomeen.

Satonen ehdotti MTV:n Uutisextrassa, että Suomeen luotaisiin Tanskan kaltainen työmarkkinamalli, jossa irtisanomiskynnys olisi matalampi, ja työttömyyskorvaus vastaavasti korkeampi kuin Suomessa.

– Ajankohta tuntuu vähän kummalliselta, kun ansiosidonnaista työttömyysturvaa on jo leikattu muun muassa porrastuksen kautta, ja irtisanomissuojaa ollaan heikentämässä, sanoo Akavan työmarkkinajohtaja Ville Kopra.

Hallituksen työmarkkinamuutoksista ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastus tuli voimaan syyskuussa, ja irtisanomissuojan madaltamista valmistellaan parhaillaan kolmikantaisessa työryhmässä.

Tanskan malliin kuuluisivat muun muassa myös kattavammat palvelut työnhakijoille. Satonen perusteli ehdotustaan muun muassa Tanskan matalammalla työttömyysasteella.

– Tanskassa on erittäin matala irtisanomissuoja, joka vaikuttaa siihen, että yritykset uskaltavat työllistää. Samalla siellä on korkea työttömyysturva, mutta se luo perustaa taas siihen, että ihmiset hyvin nopeasti työllistyvät uudelleen. Lisäksi siellä on erittäin toimivat ja kattavat te-palvelut, jotka ovat erittäin velvoittavat, Satonen sanoi MTV:n Uutisextran haastattelussa.

"Olisi pitänyt aloittaa hallituskauden alussa"

Satonen toivoi, että keskustelut uudesta työmarkkinamallista voisivat alkaa ensi keväänä parlamentaarisesti, eli kaikkien eduskuntapuolueiden kesken.

Kopran mielestä keskustelut Suomen uudesta työmarkkinamallista olisi pitänyt aloittaa jo hallituskauden alussa. Sen sijaan hallitus on Kopran mukaan vienyt läpi yksipuolisesti hallitusohjelman kirjauksia, jotka ovat työntekijän kannalta epäedullisia.

– Yksittäisten muiden maiden kopioinnin sijasta olisi nyt tärkeää päästä kehittämään aidossa yhteistyössä Suomen mallia, joka tukisi työllisyyttä, jatkuvan oppimisen mahdollisuuksia ja työteon kannustimia, hän sanoo.

Tanskassa talouskasvu on Euroopan kärkeä, ja työttömyysaste matalampi kuin esimerkiksi Suomessa ja Ruosissa. Tanskan työttömyysaste on 2,9 prosenttia, kun se Suomessa on 7,7 prosenttia.