Työmatkaliikenne Viroon loppuu, miten käy rakennustyömaiden? "Taloudelliset vaikutukset todella suuria"

Ohjeen mukaan rajan ylittäminen on pysyvän työsuhteen perusteella sallittua vain Ruotsin ja Norjan rajoilla, käytännössä tämä sulkee ovet virolaiselta työvoimalta.

− Me toivomme, että he jäisivät tänne työskentelemään ja palaisivat kotiin sitten, kun matkustaminen on taas mahdollista, sanoo Rakennusteollisuuden toimitusjohtaja Aleksi Randell.