Työmarkkinajärjestöillä eripuraa koronapassin laajentamisesta – SAK pitää eriarvoistavana, EK:n työkalupakissa valmiina järeämpiäkin keinoja

– Oikeus tehdä työtä on perustuslaillinen oikeus, ja tietysti näiden rajoittavien toimien pitää olla aina oikeasuhtaisia, SAK:n työmarkkinapäällikkö Karoliina Huovila huomauttaa.

– Työn tekemisen tavat ja työpaikat ovat hyvin erilaisia ja on ehkä vaikea löytää sellaista mallia, joka sopisi jokaiseen.

Perustuslakiin tukeutuu myös EK

– Nythän on kysymys siitä, mikä on kaikista tärkein perusoikeus, ja mielestäni se on henki ja terveys. Jos katsotaan, että tätä perusoikeutta halutaan kunnolla turvata, niin silloin kyllä löydetään keinot ja otetaan koronapassi käyttöön työpaikoilla.