Ministeri Kiuru: Työpaikoille valmistellaan koronapassia – hallitus voi ottaa työmarkkinajärjestöt apuun

– Tähän liittyy myös työpaikoille laajentaminen ja se on vaikeampi asia, koska se on kolmikanta-kysymys. Tänään me myöskin esitämme hallitukselle, että kolmikanta otetaan mukaan valmisteluun, jotta me varmistamme että passi tulee käyttöön. On valmisteltu eri ministeriöissä. Itse koen, että on pakko onnistua, Kiuru puhui.