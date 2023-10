– Tavoitteena on siis se, että riskipitoisempaa sijoittamista voitaisiin tehdä ja se riski pystytään kantamaan. Näin olisi jouston varaa puskureissa. Karkeasti ottaen on historiassa ja tutkimuksessa todettu se, että osakeriskin ottaminen on se, mikä tuo parhaat tuotot, Tela ry:n toimitusjohtaja Suvi-Anne Siimes sanoo.