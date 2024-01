Syöpähoidot päättänyt Olga Temonen viettää syntymäpäiväänsä: "Onnea on olla täällä"

View this post on Instagram

– Onnea on olla täällä, ylipäätään hengissä. On hienoa, että mulla on niin siistejä tyyppejä ympärillä! Ja niiden ympärillä vielä suurempi piiri, missä älyttömästi ihmisiä, jotka haluavat mulle hyvää. Nyt Tuukkis ja perhe vie mut jonnekin syömään, Temonen kirjoittaa kuviensa yhteydessä.