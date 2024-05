Suurin osa euroehdokkaista pitäisi ilmastotavoitteiden lykkäämistä tuhoisana – "Tulevat sukupolvet joutuisivat maksamaan"

– Ilmastotavoitteista ei ole varaa pakittaa, mutta teollisuudelle tulee antaa ennustettavuutta ja mahdollisuus päästä yhdessä asetettuihin tavoitteisiin. Suomi on asettanut omaksi tavoitteekseen olla hiilineutraali jo vuonna 2035, joten kyllä koko Euroopankin on syytä pitää tiivistä muutostahtia yllä, perustelee euroehdokas Henna Virkkunen (kok.) vaalikoneessa.

Valta metsiin jakaa mielipiteitä

Ehdokkailta on kysytty näkemystä myös väitteeseen: EU on ominut metsiä koskevan päätösvallan liiaksi itselleen.

– EU:lla on perusteltua toimivaltaa metsiin osana ilmasto- ja ympäristöpolitiikan kokonaisuutta ja metsien hiilinieluilla on siinä keskeinen merkitys. Sen sijaan, että EU nähdään uhkana Suomen metsille, on syytä painottaa, että metsien tilan kohentuminen ja luontokadon pysäyttäminen on myös meidän etumme, ehdokas Li Andersson (vas.) vastaa vaalikoneessa.