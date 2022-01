Tutkimus: Tuulivoimaloita voidaan rakentaa kaikille Suomen merialueille ilman suuria vahinkoja luonnolle

– Kaikille Suomen merialueille on mahdollista sijoittaa suuriakin tuulipuistoja kustannustehokkaasti, ilman merkittävää haittaa rannikon asukkaille ja elinkeinoille, vieläpä niin, että vaikutukset meriluonnolle jäävät vähäiseksi, sanoo tutkimuksen päätekijä, filosofian tohtori Elina Virtanen Suomen ympäristökeskuksen tiedotteessa.

Puolustusvoimat ei halua tuulivoimaa eteläisille merialueille

Pienempiä tuulivoimatuotantoon sopivia alueita on tutkimuksen mukaan myös Suomenlahdella.

– Puolustusvoimat on kuitenkin ymmärrettävästi suhtautunut kielteisesti tuulipuistojen rakentamiseen Suomen eteläisille merialueille aluevalvontaan liittyvien syiden takia.

Yritykset tähyävät merialueille

Suomen tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä, minkä on laskettu edellyttävän tuulivoiman kaltaisten kestävien energiamuotojen lisäämistä. Suurten tuulivoimapuistojen perustaminen maalle on haasteellista, joten yritykset ovat kääntäneet katseensa merelle.