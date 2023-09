Hallitus pyrkii ratkomaan tuulivoimayhtiöiden ja Puolustusvoimien ristiriitaa Itä-Suomessa – alueen kunnat jäämässä ilman tuulivoimaloiden tuomia verotuloja

Suomen tuulivoimabuumi näkyy erityisesti länsirannikolla ja osin maan keskiosissa. Itä-Suomessa tuulivoimahankkeita on vireillä hyvin vähän, joten alueen kunnat ovat jäämässä myös jatkossa ilman tuulivoimaloiden tuomia verotuloja.

Yhtenä syynä tuulivoimaloiden vähäiseen määrään maan itäosissa on pidetty sitä, että voimalat häiritsisivät Puolustusvoimien valvontaa alueella. Puolustusvoimien mukaan voimalat muun muassa lyhentävät tutkien kantamaa ja muodostavat katvealueita.

Auki on myös se, miten kompensaatiomaksut jaettaisiin valtion ja tuulivoimayhtiöiden välillä sekä maksun suuruus.

Valtio ja tuulivoimayhtiöt jakaisivat kustannukset

Rädyn mukaan Itä-Suomessa tuulivoimaloiden rakentamista on vaikeuttanut Puolustusvoimien vastustuksen lisäksi myös esimerkiksi asutus, luontoarvot, loma-asutus ja porotalous.

Kompensaatio käytössä Länsi-Suomen alueella

Suomessa on entuudestaan yksi lailla säädetty tuulivoiman kompensaatioalue. Se on Perämeren kompensaatioalue Raahen seudulla, kooltaan noin 2 400 neliökilometriä.

Yhden voimalan kompensaatiomaksuksi määritettiin 50 000 euroa. Kompensaatioalueelle on rakennettu joitain tuulivoimaloita ja yksi uusi tutka.

Perämeren kompensaatioalueen korvausmaksut on jaettu valtion ja alueelle rakentaneiden tuulivoimayhtiöiden välille. Grönlundin mukaan myös Itä-Suomen malli olisi todennäköisesti tällainen.

– Kun hallitus on päättänyt leikata energiasektorilta ja monelta muulta sektorilta, kuvittelisin, että painopiste on enemmän tuulivoimatoimijoissa, mistä maksut kerätään.

Voimalat aiheuttavat katvealueita tutkille

Puolustusvoimat on antanut vuoden 2011 jälkeen myönteisen lausunnon 76 tuulivoimahankkeesta, jotka ovat sadan kilometrin etäisyydellä itärajasta. Hankkeet mahdollistaisivat yli tuhannen voimalan rakentamisen.

– Tuntuu oudolta, että sinne pitäisi saada uusia myönteisiä lausuntoja, kun näitäkään ei ole rakennettu. Syy on jossain muualla kuin Puolustusvoimissa, Karhila sanoo.

Karhila muistuttaa, että valvontajärjestelmän uudistaminen on vaativa tehtävä. Se vaatisi muun muassa isoja maanlunastuksia.

– Jos olemassa olevia tutkajärjestelmiä siirrettäisiin, joillekin myönteisen lausunnon saaneelle voimalalle pitäisi antaa kielteinen lausunto. Voimalan paikka on katsottu sen mukaan, että tällä sijoittelulla se ei vaikuta meidän valvontakykyyn.

– On rahamäärästä kiinni, mitä voitaisiin hankkia.

Puutteellinen sähköverkko Itä-Suomessa

Tuulivoimabuumi on leviämässä länsirannikolta ja maan keskiosista myös Lappiin. Tämän vuoden heinäkuun loppuun mennessä tuulivoimayhtiöt ovat saaneet Puolustusvoimilta lausunnon noin 2 600 tuulivoimalasta, joita suunnitellaan Lappiin.

Näistä noin 550 on saanut Puolustusvoimilta myöntävän lausunnon ja yli tuhat on mennyt Teknologian tutkimuskeskukselle (VTT) haittavaikutusten laskentaan. Loput noin tuhat Puolustusvoimat on tyrmännyt.