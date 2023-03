Jotkin eläinlajit ovat Luonnonvarakeskuksen mukaan kärsineet tuulivoimaloiden rakentamisesta – oletetut vaikutukset kaataneet kokonaisia hankkeita

Oletetut vaikutukset kaataneet jopa kokonaisia hankkeita

Tuulivoiman vaikutuksia eläimistöön on Luken mukaan tutkittu Suomessa vähän. Nyt käynnistyneen hankkeen kohteena olevista lajeista kotimaiset tutkimukset puuttuvat kokonaan.

– Tutkimustietoa vaikutuksista on ennestään vähän, mutta nyt käynnistyvässä Luken vetämässä tutkimuksessa niitä viimein selvitetään.

Muista maista saadut tutkimustulokset eivät ole suoraan sovellettavissa Suomessa

Tuulivoiman vaikutusten on todettu vaihtelevan myös sen mukaan, onko voimala-alue vasta rakenteilla vai jo käytössä. Joillakin lajeilla rakentamisen aikaiset vaikutukset ovat olleet voimakkaampia kuin voimaloiden tuotantovaiheen aikaiset vaikutukset, mutta tuloksia ei voi yleistää kaikkiin lajeihin.

– Muualta saatuja tutkimustuloksia ei voi välttämättä soveltaa suoraan Suomen oloihin, koska vaikutusten on havaittu riippuvan muun muassa metsien ja muiden elinympäristötyyppien vaihtelusta, maaston korkeuseroista ja ihmistoiminnasta. Siksi tuulivoimaloiden vaikutuksista on tärkeää saada tutkimustietoa myös meidän oloissamme, hankkeen koordinaattorina toimiva Luken erikoistutkija Ari Nikula sanoo.

Eläimiä varustetaan GPS-paikantimilla

Hankkeen tavoitteena on tuottaa ohjeita, joilla tutkimusten kohteena olevien lajien elinympäristövaatimukset voidaan ottaa entistä paremmin huomioon sijoitettaessa tuulivoimaloita.

Tuulivoiman rakentaminen jatkuu runsaana

Tuulivoimaa on rakennettu viime vuosina runsaasti ja rakentaminen jatkuu tulevinakin vuosina voimakkaana.

Eniten tuulivoimaloita on rakennettu Pohjois-Pohjanmaan, Lapin ja Pohjanmaan maakuntiin. Myös suunnitteilla olevia voimaloita on eniten näissä maakunnissa. Seuraavaksi eniten suunnitteilla olevia hankkeita on Etelä-Pohjanmaalla, Keski-Pohjanmaalla, Keski-Suomessa ja Kainuussa.