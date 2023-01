Tutkimus selvitti: Sinkkumiehet haisevat voimakkaammin kuin varatut – ja naiset haistavat eron

New York Post kertoo tuoreesta tutkimuksesta, jonka mukaan sinkkumiehet haisevat voimakkaammin kuin varatut, eikä siinä vielä kaikki: naisilla on kyky haistaa suhteessa olevat miehet poikamiesten joukosta. Tutkimus on julkaistu Frontiers in Psychology -julkaisussa.