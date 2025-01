Finanssiala: Suomalaisten uskallus tehdä isoja hankintoja nyt ennätyksellisen alhaalla

Suomalaiset kotitaloudet empivät nyt suuria hankintoja, kuten asunnon ja kesämökin ostamista tai remontoimista, selviää Finanssialan teettämästä kyselystä. Uskallus tehdä isoja hankintoja on kyselyn mukaan ennätyksellisen alhaalla.

Puolet vastaajista kertoo luopuneensa hankintasuunnitelmistaan kokonaan tai pidentäneensä harkinta-aikaa epävakaan maailmanpoliittisen tilanteen vuoksi. Suunnitelmistaan oli luopunut 23 prosenttia ja 26 prosenttia oli lykännyt niitä.

Vajaa vuosi sitten suunnitelmistaan luopuneiden osuus oli 11 prosenttia ja lykänneiden 28 prosenttia. Yhteensä 55 prosenttia sanoi, ettei epävakaa tilanne ollut vaikuttanut heidän hankintoihinsa mitenkään.

Finanssialan toimitusjohtaja Arno Ahosniemi kehottaa hallitusta tarttumaan toimiin kotitalouksien ylivarovaisuuden hälventämiseksi.

Kiinteistömarkkinoiden jumi jarruttaa

– Vielä vuoden 2024 alussa suomalaisilla on selvästi ollut ajatus siitä, että pahin on jo takana ja taloudellisesti vakaampi ja parempi aika alkamassa. Tämän tuoreen kyselyn valossa näin ei kuitenkaan ole käynyt, vaan suomalaisten taloudellinen epävarmuus on palannut samalle tasolle, missä se oli alimmillaan vuonna 2023, Ahosniemi sanoo tiedotteessa.

Usko tulevaisuuteen on heikointa nuorimmissa ikäryhmissä. 18–49-vuotiaista lähes 60 prosenttia sanoo lykänneensä suunnitelmia tai luopuneensa niistä.

Ahosniemi kehottaa hallitusta rakentamaan kansalaisille uskottavaa kuvaa paremmasta huomisesta ja toimista, joilla Suomi saadaan mahdollisimman pian taas kasvun tielle. Hän arvioi, että yksi syy suomalaisten varovaisuuteen on pysähtyneissä kiinteistömarkkinoissa. Jos oman asunnon ei odoteta menevän nopeasti kaupaksi, laitetaan jäihin myös uuden asunnon tai kesämökin ostoaikeet.

Finanssialan kyselyn toteutti Norstat joulukuun puolivälissä. Kyselyyn vastasi reilut 2 000 suomalaista.