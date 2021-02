Suomalainen koronarokote voisi pistää stopin koronaviruksen muuntumiselle – eläinkokeissa "erinomaisia" tuloksia

Eläinkokeista erinomaisia tuloksia

Eläinkokeista saadut ovat Kalle Sakselan mukaan "erinomaisia". Saksela on Helsingin yliopiston virologian professori ja yksi rokotteen kehittäjistä.

– Toimii hyvin se ajatus, mikä tässä on ollut taustalla, että yritetään herättää tällaista limakalvoimmuniteettia, Saksela sanoi Viiden jälkeen -ohjelmassa.

Nyt käytössä olevat pistoksena annettavat rokotteet suojaavat koronavirustaudin vakavalta muodolta, mutta vielä on epäselvää, estävätkö ne lievempiä infektioita.

– Vielä tarvittaisiin lisää tehoa tähän vaiheeseen, jotta virus ei lainkaan pääsisi kiertämään. Kiertäminen antaa sille tilaa muuntua, ja näitä muuntoviruksiahan on nyt maailmassa ilmaantunut ja tämä pitäisi saada poikki, Saksela sanoi.

Korona muuntuu nopeasti

Koronaviruksen eri mutaatioita on liikkeellä monenlaisia. Osa mutaatioista tekee viruksesta entistä ärhäkämmän tarttumaan. Osa on syntynyt väistääkseen elimistön puolustusjärjestelmää, jota joko sairastettu koronatauti tai koronarokote on harjaannuttanut.