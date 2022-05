Tutkijat: Ruotsin turvallisuuspolitiikka seissyt tyhjän päällä

Alasajo jatkui, vaikka Venäjä jo varustautui uudelleen

– Kun puolustusta karsittiin rajusti, olisi pitänyt todeta, että me emme voi jatkaa täysin itsenäistä puolustuspolitiikkaa, vaan tarvitsemme yhteistyötä muiden kanssa. Mutta se tapahtui myöhään. Vasta vuonna 2009 Fredrik Reinfeldtin hallituskaudella otettiin ensimmäinen askel kohti liittoutumista, kun hallitus kirjasi ohjelmaansa solidaarisuusjulistuksen, jonka nojalla Ruotsi lupasi tukea mahdollisesti hyökkäyksen kohteeksi joutuvia EU-maita. Mutta koska porvarihallituksen puolueet olivat silloin erimielisiä, ei Natoa saanut edes mainita, hän toteaa.

Puolustus kutistunut murto-osaan takavuosien tasosta

Engelbrektin mukaan käänne alkoi vuonna 2015, puolustusministeri Peter Hultqvistin kaudella. Yhteistyösopimukset muiden maiden kanssa, yhdistettynä liittoutumattomuuteen, on muodostunut Hultqvistin kauden doktriiniksi. Samalla Ruotsin puoluekentällä on tapahtunut muutoksia, kun keskusta ja kristillisdemokraatit ottivat kantaa Nato-jäsenyyden puolesta.

– 80-luvulla meillä oli 30 prikaatia, nyt meillä on yksi ja tavoitteena kaksi, mahdollisesti kolme kymmenen vuoden sisällä. Meillä oli 55 sotalaivaa, nyt meillä on seitsemän. Meillä oli 12 sukellusvenettä, nyt meillä on käytännössä kolme. Sotakoneita oli 300, nyt 60. Erot ovat valtavat, eikä meillä ole varaa kasvattaa prikaatien, laivojen tai sukellusveneiden määrää edes seuraavan kymmenen vuoden aikana.