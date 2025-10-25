Tutkijat ovat onnistuneet luomaan uudenlaista vesijäätä, joka pysyy valtavan paineen alaisena kiinteässä muodossa huoneenlämmössä.
Tutkijat synnyttivät niin sanottua XXI-jäätä puristamalla vettä kahden timantin välissä suunnattomalla paineella.
Tutkijat pystyivät havainnoimaan kokeilua XFEL-röntgenlaserilla (European X-Ray Free-Electron Laser). Kyseessä on maailman suurin röntgenlaser.
Tiimi havaitsi, että äärimmäisessä paineessa vesi muuttuu rakenteellisesti tiheästä aineesta erittäin tiheäksi aineeksi.
Aiheesta uutisoi Live Science -tiedesivusto.
Vesi kykenee esiintymään molekyylirakenteensa ansiosta useissa eri kiinteissä muodoissa. XXI tarkoittaa lukua 21. Nimi juontaa juurensa siitä, että kyseessä on nyt 21. tunnettu jään muoto. Kyseisessä tilassa vesi muuttuu epävakaaksi pienimmästäkin häiriöstä.
Tutkimuksen toivotaan auttavan esimerkiksi avaruustutkimuksessa, sillä se havainnollistaa uusia tapoja, miten jäätä saattaa esiintyä vierailla planeetoilla.
Tutkimus on julkaistu Nature Materials -julkaisussa.