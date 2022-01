Tutkijaryhmä ratkoi mysteerin: Anne Frankin perheen ilmiantajan henkilöllisyys on todennäköisesti saatu selville

Anne Frankin päiväkirja on kiehtonut monia sukupolvia. Frankin perheestä on tietyllä tavalla syntynyt yleissymboli juutalaisten kokemille kauhuille.

Tutkijaryhmä selvitti tapausta entisen FBI-agentin kera

Tapauksesta on tehty uusi tutkimus, jossa on ollut mukana myös entinen FBI:n ex-agentti. Tutkimusta on tehty useiden historioitsijoiden ja asiantuntijoiden kanssa yhteensä kuusi vuotta. Siinä käytettiin muun muassa algoritmeja apuna ja näin säästettiin tuhansia työtunteja.