Tutkija: Venäjän ydinpelotestrategia epäonnistumassa

Venäjän ydinpelotestrategia on epäonnistumassa, sillä ydinpelote ei sovellu käytettäväksi pakkokeinona pitkittyneessä valloitussodassa, sanoo Ulkopoliittisen instituutin tutkija Jyri Lavikainen tuoreessa julkaisussaan.



Lavikaisen mukaan Venäjän uhkaukset eivät ole uskottavia niin kauan kuin Yhdysvallat voi esittää vastauhkauksia. Yhdysvaltain ydinpelote puolestaan on mahdollistanut sen, että länsi on pystynyt toimittamaan ennennäkemätöntä aseapua Ukrainalle.



– Lännen tulisikin ymmärtää Venäjän ydinasekiristyksen rajoitteet ja poistaa itse asettamansa rajoitukset aseilta, joita Ukrainaan voi toimittaa, Lavikainen kirjoittaa.



– Seuraava askel olisi räätälöidä sotilaallinen apu vastaamaan Ukrainan operatiivisia tarpeita Venäjän kukistamiseksi, hän jatkaa.



Venäjän hyökkäyssodassaan käyttämä retoriikka on herättänyt lännessä huolta siitä, olisiko maa valmis käyttämään ydinaseita Ukrainassa tai laajentamaan sotaa suoraksi konfliktiksi sotilasliitto Naton kanssa.



Venäjän ydinaseuhittelu onkin Lavikaisen mukaan ollut tärkein syy sille, miksi Nato ei ole liittynyt Ukrainan sotaan.



Lavikainen toimii tutkijana instituutin Suomen ulkopolitiikka, Pohjois-Euroopan turvallisuus ja Nato -tutkimusohjelmassa.