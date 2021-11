Tutkija: Valko-Venäjän Lukashenka pyrkii hajauttamaan EU:ta, mutta vaikutus voikin olla päinvastainen

–Kyse on siitä, että Valko-Venäjä yrittää painostaa EU:ta jäädyttämään pakotteet ja luoda jonkinlaista hajanaisuutta EU:n sisällä, jotta EU:n sisällä syntyisi vastustusta pakotteille.

Vaikutus voi olla päinvastainen

Tästä on näkynyt merkkejä ainakin poliittisessa retoriikassa, kun EU:n kanssa oikeusvaltiokysymyksissä riitaantuneelle Puolalle vakuutetaan nyt EU:n suunnalta solidaarisuutta.

– On mahdollista, että näin kylmäävä peli kääntää kovien pakotteiden kannalle sellaisetkin EU-maat, joita Valko-Venäjän sisäpoliittiset ihmisoikeusrikkomukset eivät ole hetkauttaneet, ja Aljaksandr Lukashenkan uholla on päinvastainen vaikutus. Voi olla, että maahanmuuton aseellistaminen on niin iso "faux pas" (etiketin rikkomus), että se luokin yhtenäisyyttä EU:n sisällä.