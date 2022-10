Tutkija: Kiinan johdon henkilövalinnoissa painottuivat Xille lojaalit miehet

Ulkopoliittisen instituutin (Upi) tutkimusprofessori Mikael Mattlin ei yllättynyt sunnuntaiaamuna kerrotuista uusista valinnoista Kiinan kommunistisen puolueen politbyroon pysyvään komiteaan.

Mattlin viittaa lauantain draamaan, jossa Kiinan entinen puolueen johtaja ja presidentti Hu Jintao talutettiin vastentahtoisen oloisena pois kokoussalista.

– Eilisen jälkeen nimitykset eivät olleet yllättäviä. Xi Jinping valitsi ihmisiä, joiden kanssa hän on tehnyt pitkään töitä, Mattlin sanoo STT:lle.

Mattlinin mukaan esimerkiksi Wang Yang ja Hu Chunhua olivat sellaisia nimiä, joiden moni oletti olevan ylimmässä johdossa jossakin roolissa.

– Odotuksiin nähden lopputulema painottui vielä selkeämmin lojalisteihin.

Mattlinin mielestä Hu Jintaon talutus ulos oli selkeä merkki, että aiempiin johtajiin kytkeytyneiden henkilöiden tähdet ovat laskussa. Hän pitää entisen presidentin julkista nöyryytystä myös yllättävänä.

– Perinteisesti Kiinan eliittipolitiikan kuviot ovat hyvin salamyhkäisiä. Niistä ei kovin paljon tihku tietoja ulos silloin kun ne ovat käynnissä. Vaikka olisi kovaa vääntöä, se tapahtuu yleensä kulisseissa. Se ei ole samalla tavalla julkista kuin joissain muissa järjestelmissä. Siinä mielessä se oli yllättävää.

Mattlinin mielestä tällä tehtiin kaikille selväksi mitä on tapahtumassa.

Kiinan valtiollinen uutistoimisto Xinhua väitti lauantaina Hun poistuneen päätösseremoniasta huonon olonsa vuoksi.

– Hänellä on terveys reistaillut, mutta ei noissa tilaisuuksissa yleensä tapahdu mitään, mitä ei olisi ennalta suunniteltu. Näyttää siltä, että se oli järjestetty.

Shanghain sulkutilan johtaja uudeksi pääministeriksi?

Uusista politbyroon pysyvän komitean jäsenistä Li Qiangin on arveltu nousevan seuraavaksi pääministeriksi. Hän on tullut tunnetuksi Shanghain puoluesihteerinä sinä aikana, kun kymmenien miljoonien asukkaiden satamakaupungissa on ollut tiukka koronsulku.

– En tunne häntä hyvin, mikä ehkä kertoo myös siitä, ettei hän ole ollut kansallisella tasolla kovin merkittävä henkilö aikaisemmin. Jos hän nousee pääministeriksi, se on jossain määrin yllättävää. Yleensä siihen tehtävään on noustu varapääministerin tehtävistä tai sitten on ollut vähintään kansallisen tason politiikkakokemusta.

Mattlin arvioi, että Li on onnistunut koronaviruksen taltuttamisessa Shanghaissa hyvin ainakin Xin silmissä. Hän lisää myös, että Kiinan nollakoronalinjaa ollaan tuskin kovin nopeasti höllentämässä.

– Ilmeisesti tilanteen kurissa pitäminen ja lojaali ohjeiden seuraaminen on ollut arvossaan johtajan mielestä.

Muista pysyvän komitean jäsenistä Mattlin nostaa esiin Wang Huningin, jota pidetään Kiinan kommunistisen puolueen ideologina ja keskeisenä vaikuttajana Xin ajatusten taustalla.

– Hän on ollut vähän salaperäinen hahmo, joka ei anna haastatteluja eivätkä ulkomaalaiset ole olleet juurikaan tekemisissä hänen kanssaan. Hän on mielenkiintoinen hahmo myös siinä mielessä, että hän on onnistunut olemaan monen johtajan aikana mukana johdossa.

Usein nimitykset pysyvään komiteaan ovat liittyneet vallassa olevaan johtajaan, ja kun uusi johtaja on valittu, vanhojen jäsenten tähti on lähtenyt laskuun. Wang on ollut poikkeus, sillä hän on ollut mukana jo 1990-luvulta lähtien keskeisissä puoluetehtävissä jo Jiang Zeminin ja Hun kausilla.

Politbyroossa ei lainkaan naisia

24-jäsenisessä politbyroossa ei ole nyt lainkaan naisia. CNN:n mukaan edellisen kerran vastaava tilanne oli 25 vuotta sitten.

– Isossa kuvassa se ei ollut suuri yllätys. Politbyroossa on ollut yksi nainen viime aikoina, mutta koskaan siellä ei ole ollut merkittävää määrää naisia. Se on ollut hyvin miesvaltainen ja he ovat olleet tietyn ikäryhmän miehiä. Kauhean isoa muutosta ei tullut nyt, mutta ei se hyvältä näytä ulospäin.

Mattlin nostaa myös esiin sen, ettei Hu Chunhuata valittu edes politbyroon jäseneksi.

– Lauantain jälkeen se ei enää yllätä. Hän on ollut todella pitkään nouseva tähti. Hänen veikkailtiin jatkavan varapääministerinä tai nousevan johonkin muuhun keskeiseen tehtävään.