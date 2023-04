Tutkija: Bidenin ja Trumpin uusi kohtaaminen presidentinvaalissa suosisi Bideniä

– On nähty koko ajan selvempiä merkkejä siitä, että hän aikoo pyrkiä toiselle kaudelle, Lindén sanoo.

– Jokaisella sukupolvella on hetki, jolloin heidän on täytynyt puolustaa demokratiaa. Puolustaa perusvapauksiaan. Uskon, että tämä on meidän (hetkemme). Siksi olen uudelleen ehdolla Yhdysvaltain presidentiksi. Liity meihin. Tehdään työ loppuun, Biden kirjoitti ilmoituksen yhteydessä Twitterissä.