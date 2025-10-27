Liettua ryhtyy toimenpiteisiin Vilnan kansainvälisen lentokentän useampaan otteeseen sulkeneiden pallojen takia.

Liettuan pääministerin Inga Ruginienen mukaan sen ilmatilassa liikkuneet salakuljetusilmapallot nähdään hybridihyökkäyksenä ja tullaan jatkossa ampumaan alas. Asiasta kertoo Reuters.

Ilmapallot ovat tulleet Liettuan ilmatilaan Valko-Venäjältä ja häirinneet viime aikoina toistuvasti maan lentoliikennettä.

Liettuan hallitus suunnittelee myös Valko-Venäjän vastaisen rajan sulkemista muilta kuin diplomaateilta tai Valko-Venäjältä lähteviltä EU:n kansalaisilta.

Pääministerin mukaan he eivät poissulje keskustelua Naton 4. artiklan aktivoimisesta. Artiklan mukaan jokainen jäsenmaa voi pyytää neuvotteluja muiden jäsenmaiden kanssa, ja muilla jäsenmailla on velvollisuus osallistua neuvotteluihin.