Turvaväli unohtui tukholmalaisilta – tältä näyttää korona-arki maailmalla

Kiina on löyhentänyt koronaviruspandemian lähtöpaikan Wuhanin karanteenia, kertoo The Guardian. Ihmiset ovat tänään saaneet jälleen käydä ruokakaupoissa. Viikonloppuna Wuhaniin saapui juna, jonka mukana kaupunkiin tuli yli 1000 työntekijää.

Espanjassa koronavirukseen kuolleiden määrä on noussut tänään 2 000:een. Virus on vaatinut maassa nyt 2 182 ihmisen hengen. Koronavirustilanne on Euroopan maista pahempi vain Italiassa. Muun muassa Barcelonassa poliisit kyselevät kaduilla kulkevilta ihmisiltä selvitystä siitä, onko heidän asiansa ulos välttämätöntä, kuten esimerkiksi käydä töissä tai apteekissa.

Yhdysvalloissa on todettu yhteensä ainakin 32 000 koronavirustartuntaa, kertoo uutiskanava CNN. Vähintään 400 ihmistä on kuollut viruksen seurauksena. Uutiskuvissa (video yllä) New York näyttäytyy autioituneena. Monet yritykset on suljettu, mutta ruokalähetit suhaavat vielä kaduilla.