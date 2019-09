Turvapaikkahakemusten käsittely kestää vuosia – vain uudet hakemukset pystytään käsittelemään nopeasti

– Nykyisillä resursseilla pystytään käsitelemään nopeasti vain uudet hakemukset, mutta ei aiemmin, jopa vuosia sitten tehtyjä hakemuksia, jotka odottavat yhä päätöstä, harmittelee turvapaikkayksikön johtaja Antti Lehtinen Maahanmuuttovirastosta.





TURVAPAIKKAHAKEMUKSET 2019

UUDET HAKEMUKSET 1600 UUSINTAHAKEMUKSET 1400

ODOTTAA PÄÄTÖSTÄ 2450

HALLINTO-OIKEUDESTA PALAUTETTU MIGRIIN UUTEN KÄSITTELYYN 2200

HALLINTO-OIKEUKSISSA KÄSITTELYSSÄ 3800

Kolumbialainen perheenisä myi omaisuutensa ja pakeni Suomeen tammikuussa, koska hänen henkensä on toisinajattelijana uhattuna. Vaimo ja tytär tulivat perässä. Päätös turvapaikkahakemukseen tuli jo, koska uudet turvapaikkahakemukset tulee käsitellä kesäkuussa voimaan tulleen lain mukaan puolessa vuodessa.



– Ensimmäinen päätös oli kielteinen. Se tuli

kolme päivää sitten perjantaina. Se sai meidät tietysti surullisiksi. Me aiomme valittaa päätöksestä. Emme halua missään nimessä palata enää kotimaahan, sanoo Johann Hernândez Acevedo



Turvapaikkahakijoita on tullut Suomeen tänä vuonna 1600. Yhden kielteisen lain voimaisen päätöksen saaneet ovat tehneet uusia hakemuksia jo 1400. Nämä viranomaiset ehtivät käsitellä nopeasti, mutta muita hakemuksia ehditään käsitellä nykyresursseilla vain vähän.



Käsittely kestää liian pitkään



Lehtisen mukaan hakemusten käsittely kestää liian pitkään.



– Nykyisillä resursseilla siellä on 2017 hallinto-oikeudesta palautuneita tapauksia, joissa odotellaan yhä sitä puhuttelua. Näissä tosiaan voi vielä kestää vuosia. Kaiken lisäksi ensi vuoden resursseista on täysepävarmuus eli päätökset voivat vielä pitkittyä entisestään, sanoo Lehtinen.



Turvapaikkapäätöksistä noin 40 prosenttia on tänä vuonna aiempien vuosien tapaan ollut myönteisiä ja yhtä paljon on ollut kielteisiä. Uusintahakemuksista myönteisiä on 12 prosenttia ja kielteisiä vajaa puolet.



Neljässäkymmenessä vastaanottokeskuksessa on yhä 9000 hakijaa, jotka haluaisivat jäädä Suomeen.

– Jos tilanne jatkuu nykyisen kaltaisena eli uusia hakijoita tulee vähän, joten sittenhän hakijoiden määrä tulee pienemään pikkuhiljaa, toteaa Lehtinen.



Uusien turvapaikanhakijoiden määrä on vähentynyt, mutta kansallisuuksien määrä on jo 80.