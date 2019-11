Turvapaikanhakijoita saapuu Suomeen nyt vähemmän kuin vuosiin – työperäisten oleskelulupien määrä sen sijaan kasvussa

Viime vuonna ensimmäisiä työperusteisia oleskelulupahakemuksia jätettiin noin 10 800, joka on reilut 2 000 hakemusta enemmän kuin sitä edeltävänä vuonna.

Vastaanottokeskuksissa on edelleen runsaasti turvapaikanhakijoita vuoden 2015 poikkeuksellisen suuren hakijamäärän jäljiltä. Samalla on syytä huomioida, että tämän ja viime vuoden aikana Suomeen on tullut vähemmän turvapaikanhakijoita kuin koskaan aikaisemmin 2010-luvulla.