Turun telakalle tulee rokotepakko – "Ihan yksiselitteisesti pyrimme katkaisemaan kaikki tartuntaketjut”

Telakalla on ollut toistuvia korona-aaltoja, jotka ovat olleet vaikeasti hallittavia.

– Kaiken kaikkiaan tilanne on ollut siellä syksyllä sellainen, että ehkä pahimpina viikkoina tartuntojen määrä on edustanut jopa 10-20 prosenttia koko Turun tartuntojen määrästä. Se on sitten leimannut koko Varsinais-Suomen tartuntamääriä, kertoo Lounais-Suomen aluehallintoviraston johtaja Heikki Mäki.