Rauman telakan työmaille pakolliset terveystarkastukset – koronatartuntoja syyskuusta alkaen yli 200

Päätös on tehty koronatartuntojen leviämisen hillitsemiseksi, avi kertoo tiedotteessaan. Tartuntoja on todettu telakalla syyskuun 17. päivästä alkaen yhteensä 213.

Terveystarkastus määrätään tartuntatautilain nojalla pakolliseksi kaikille, jotka työskentelevät Rauma Marine Constructions Oy:n (RMC), sen tytäryhtiöiden ja alihankkijoiden työmailla Rauman kaupungin alueella. Terveystarkastusten järjestäväksi tahoksi on velvoitettu Rauman kaupunki.

Siksi aluehallintovirasto on Satakunnan sairaanhoitopiiriä ja Rauman kaupunkia kuultuaan todennut velvoitteet tarpeellisiksi ja välttämättömiksi.

– Monet Rauman kaupungin, telakan sekä sairaanhoitopiirin aiemmin tekemät toimet ovat olleet oikeansuuntaisia ja niillä on pystytty vaikuttamaan tautitilanteeseen. Nyt annetulla määräyksellä aluehallintovirasto haluaa tukea myönteistä kehitystä ja mahdollistaa vastuullisen toiminnan jatkossakin, avin tiedotteessa sanotaan.

Määräys on voimassa tästä päivästä alkaen 2. toukokuuta asti.

Jatkotartuntoja ei juuri ole todettu

Rauma Marine Constructionsin mukaan koronatilanne on rauhoittumassa Rauman telakalla tänään päätökseen saatujen laajojen testauksien myötä.

RMC:n mukaan jatkotartuntojen määrä on ollut vähäinen. Telakan työntekijöille on tehty alkuviikon aikana yli 350 koronatestiä. Positiivisen testituloksen saaneet henkilöt on asetettu eristykseen ja heidän lähikontaktinsa karanteeniin.