MTV Uutiset vieraili koronan kurittamalla Raumalla – telakan yli 200 tartunnan jättirypäs repii terveydenhuoltoa: "Jäljittäminen on äärimmäisen työlästä"

– Tänään tietoon tulleiden lukujen mukaan tartuntoja olisi 237. Telakalla on todellisuudessa testattu noin 1200 henkilöä. Joitakin heistä on saatettu ehkä testata kahteen kertaan, mutta testattujen henkilöiden lukumäärä on yli tuhannen, Helin täsmentää eilisiä lukuja.

Jäljitystyötä tehdään, mutta vielä ei ole selvillä, miten tilanne pääsi karkaamaan käsistä.

– Tilanne on ongelmallinen, koska korona on sen sortin tauti, että se ei oireita heti anna ja kun muuntovirusta on vielä ollut liikkeellä, niin on mahdoton sanoa, mitä kautta se on lähtenyt liikkeelle, Helin toteaa.

– Kun asutaan lähekkäin ja kuljetaan samoissa kulkuneuvoissa ja tehdään myös töitä hyvin lähellä toisia, niin ehkäpä turvaetäisyydet ja suojaustoimenpiteet eivät kaikilta osin ole olleet riittäviä. Tartunta voi edetä hyvinkin helposti, hän jatkaa.

Helinin mukaan tartuntoja tulee paljon myös kotioloista.

– Yksi kun on tartunnan saanut, niin taudin saavat helposti muutkin perheenjäsenet. Näin käy myös työntekijöillä, jotka asuvat yhdessä.

Rauman kaupunki on Helinin mukaan reagoinut tilanteeseen sen edellyttämällä vakavuudella.

– Olemme tehneet äärimmäisen tiivistä yhteistyötä perjantai-illasta lähtien ja toki myös sitä ennen. Pidimme eilen useita kokouksia, joissa oli mukana aluehallintovirastomme. Myös THL ja sairaanhoitopiirin tartuntatautiryhmä on ollut mukana.

Henkilöstöä on laajamittaisesti karanteenissa

Terveysviranomaisten kokouksissa on todettu, että työnsarkaa tartuntojen jäljittämisessä on hyvin paljon – siksi on päädytty nopeampaan konstiin.

– Jäljittäminen on äärimmäisen työlästä ja lähdemme asettamaan henkilöstöä laajamittaisesti karanteeniin, jolloin taudin leviäminen saadaan nopeammin katkaistua.

Terveydenhuolto on kuormittunut

Tilanne on raskas myös terveydenhuollon puolella.

– Se kuormittaa erittäin paljon. Ei-kiireisiä aikoja on jouduttu siirtämään muutamia viikkoja eteenpäin. Ihmiset ovat tehneet jo pitkään runsaasti ylitöitä ja ylimääräistä henkilökuntaa on yritetty saada mistä tahansa, Helin kertoo.

– Henkilökuntamme on kyllä erittäin motivoitunutta ja huippuunsa venynyttä, hän jatkaa.

Rajoituksiin ei vielä muutoksia

Rajoituksiin ei toistaiseksi kajota Satakunnan alueella telakan tilanteen vuoksi.

– Leviämisvaiheen rajoitukset ovat olleet meillä käytössä jo kiihtymisvaiheessa. Lasten ja nuorten harrastustoiminta on haluttu sallia. Voimassa olevan tartuntatautilain mukaan rajoituksia ei ole tulossa lisää, Helin sanoo.

Hän kuitenkin huomauttaa, että huomenna astuu voimaan tartuntatautilain muutos.

– Katsomme mitä sen puitteissa voidaan tehdä.

Helinin mukaan kaupunki olettaa telakan jatkavan turvallisuussuunnitelmiensa tekemistä.