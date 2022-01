Turpeen käytöstä energiantuotannossa luovutaan Suomessa nyt vauhdilla. Viimeiset kaksi vuotta turpeen käytön määrä on pudonnut 20–25 prosentin vuosivauhtia ja Neovasta (entinen Vapo) ennustetaan tulevalle vuodelle jopa 30 prosentin vähennystä.

– Minun on vaikea löytää yhtään isompaa käyttäjää vuonna 2025, joka käyttäisi teollisessa mittakaavassa turvetta. Kyllä ne ovat todella vähissä tämänhetkisellä suunnitelmalla, Rantonen sanoo.

– Isoja muutoksia on tulossa. Suomessa on vielä paljon voimalaitoksia, joissa tekniikka ei salli kokonaan turpeesta luopumista, vaan pitää tehdä investointeja, ennen kuin voi siirtyä muihin polttoaineisiin. Tiedän, että asiakkaiden keskuudessa on laskelmia käynnissä, että milloin muutos tehtäisiin – ja minkälainen muutos: siirrytäänkö puuta polttavaan ratkaisuun vai siirrytäänkö polttamattomaan ratkaisuun, Rantonen pohtii.